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Индикаторы

METRO_XRSX_Sign - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1730
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_XRSX.

Рис.1. Индикатор METRO_XRSX_Sign

Рис.1. Индикатор METRO_XRSX_Sign

VKW_Bands_Modify_XRSX VKW_Bands_Modify_XRSX

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_XRSX.

ColorMETRO_XRSX_HTF ColorMETRO_XRSX_HTF

Индикатор ColorMETRO_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorBearsGap ColorBearsGap

Индикатор, отображающий ценовые разрывы (гэпы) свечного графика ColorBearsCandle.

METRO_DeMarker_Sign METRO_DeMarker_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора METRO_DeMarker.