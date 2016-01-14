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METRO_XRSX_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора ColorMETRO_XRSX.
Рис.1. Индикатор METRO_XRSX_Sign
VKW_Bands_Modify_XRSX
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_XRSX.ColorMETRO_XRSX_HTF
Индикатор ColorMETRO_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
ColorBearsGap
Индикатор, отображающий ценовые разрывы (гэпы) свечного графика ColorBearsCandle.METRO_DeMarker_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора METRO_DeMarker.