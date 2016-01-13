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Exp_ColorMETRO_XRSX - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_XRSX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета облака.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов XRSX.ex5 и ColorMETRO_XRSX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Индикатор Awesome_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Awesome_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.METRO_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора METRO.
Индикатор ColorMETRO_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VKW_Bands_Modify_XRSX
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_XRSX.