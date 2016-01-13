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Exp_ColorMETRO_XRSX - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2063
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_colormetro_xrsx.mq5 (8.38 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
colormetro_xrsx.mq5 (10.18 KB) просмотр
xrsx.mq5 (12.14 KB) просмотр
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Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_XRSX. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошла смена цвета облака.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов XRSX.ex5 и ColorMETRO_XRSX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H8:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Awesome_HTF_Signal Awesome_HTF_Signal

Индикатор Awesome_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Awesome_Sign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

METRO_Sign METRO_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма изменения цвета облака индикатора METRO.

ColorMETRO_XRSX_HTF ColorMETRO_XRSX_HTF

Индикатор ColorMETRO_XRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VKW_Bands_Modify_XRSX VKW_Bands_Modify_XRSX

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера, с использованием осциллятора ColorMETRO_XRSX.