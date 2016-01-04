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ColorBears - индикатор для MetaTrader 5
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Обычный Bears Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы. Дополнительно использовано сглаживание полученного индикатора.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorBears
Обычный Bulls Power с возможностью выбора типа цены Open, Close, High, Low для расчета в виде цветной гистограммы.3D_OscilatorSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма пересечений индикатора 3D_Oscilator.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора LeManTrend.EMD
Осуществляет эмпирическую модовую декомпозицию для текущего инструмента.