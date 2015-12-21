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Digital_CCI_Woodies_Sign - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ramdass
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий индикатора Digital_CCI_Woodies.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Digital_CCI_Woodies_Sign
Digital_CCI_Woodies
Индикатор CCI с использованием цифровой фильтрации.iCCI_NRCandle
Индикатор iCCI_NR в свечном виде.
ColorMETRO_WPR
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора WPR.Exp_Digital_CCI_Woodies
Торговая система с использованием индикатора Digital_CCI_Woodies.