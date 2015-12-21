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ColorMETRO_WPR - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора WPR. Сам индикатор WPR представлен фиолетовым цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Голубой цвет облака — сигнал для покупок, красный — для продаж.
Рис.1. Индикатор ColorMETRO_WPR
Digital_CCI_Woodies_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий индикатора Digital_CCI_Woodies.Digital_CCI_Woodies
Индикатор CCI с использованием цифровой фильтрации.
Exp_Digital_CCI_Woodies
Торговая система с использованием индикатора Digital_CCI_Woodies.Digital_CCI_Woodies_HTF
Индикатор Digital_CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.