Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора WPR. Сам индикатор WPR представлен фиолетовым цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Голубой цвет облака — сигнал для покупок, красный — для продаж.

Рис.1. Индикатор ColorMETRO_WPR