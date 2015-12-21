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Индикаторы

ColorMETRO_WPR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2145
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

TrendLaboratory Ltd.

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора WPR. Сам индикатор WPR представлен фиолетовым цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Голубой цвет облака — сигнал для покупок, красный — для продаж.

Рис.1. Индикатор ColorMETRO_WPR

Рис.1. Индикатор ColorMETRO_WPR

Digital_CCI_Woodies_Sign Digital_CCI_Woodies_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий индикатора Digital_CCI_Woodies.

Digital_CCI_Woodies Digital_CCI_Woodies

Индикатор CCI с использованием цифровой фильтрации.

Exp_Digital_CCI_Woodies Exp_Digital_CCI_Woodies

Торговая система с использованием индикатора Digital_CCI_Woodies.

Digital_CCI_Woodies_HTF Digital_CCI_Woodies_HTF

Индикатор Digital_CCI_Woodies с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.