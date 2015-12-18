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Индикаторы

iCCI_NRCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2509
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор iCCI_NR в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом iCCI_NR соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора iCCI_NR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор iCCI_NRCandle

Рис.1. Индикатор iCCI_NRCandle

iCCI_NR_HTF iCCI_NR_HTF

Индикатор iCCI_NR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_iCCI_NR Exp_iCCI_NR

Торговая система с использованием индикатора iCCI_NR.

Digital_CCI_Woodies Digital_CCI_Woodies

Индикатор CCI с использованием цифровой фильтрации.

Digital_CCI_Woodies_Sign Digital_CCI_Woodies_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий индикатора Digital_CCI_Woodies.