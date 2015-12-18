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iCCI_NRCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор iCCI_NR в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом iCCI_NR соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора iCCI_NR.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор iCCI_NRCandle
iCCI_NR_HTF
Индикатор iCCI_NR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_iCCI_NR
Торговая система с использованием индикатора iCCI_NR.
Digital_CCI_Woodies
Индикатор CCI с использованием цифровой фильтрации.Digital_CCI_Woodies_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий индикатора Digital_CCI_Woodies.