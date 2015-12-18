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iCCI_NR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор iCCI_NR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора iCCI_NR.mq5.
Рис.1. Индикатор iCCI_NR_HTF
Exp_iCCI_NR
Торговая система с использованием индикатора iCCI_NR.iCCI_NR
Бесшумный индикатор CCI.
iCCI_NRCandle
Индикатор iCCI_NR в свечном виде.Digital_CCI_Woodies
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