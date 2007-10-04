CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Digital CCI Woodies - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español 日本語 Português
Просмотров:
6683
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Ramdass

Индикатор Digital CCI Woodies


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7201

VolumeMA VolumeMA

Volume with Custom Moving Average.

CADX CADX

Индикатор CADX.

Din fibo high Din fibo high

Одна из версий канала ДиНаполи.

Murrey_Math_Line_X Murrey_Math_Line_X

Murrey Math (ММ) – торговая система подходящая для любых рынков. Система ММ составлена из двух основных компонентов: геометрия, используемая для измерения ценовых движений заданного рынка и набора правил основанных на технике Ганна и японских свечах.