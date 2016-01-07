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ColorBears_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorBears с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBears.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorBears_HTF
VKW_Bands_Modify_Candle
Индикатор VKW_Bands_Modify в свечном виде.CHO_3HTF
Три осциллятора Чайкина с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.
ColorBearsCandle
Индикатор ColorBears в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора ColorBears соответствующих ценовых таймсерий.Exp_ColorBears
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorBears.