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ColorBearsCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorBears в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора ColorBears соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор ColorBearsCandle
ColorBears_HTF
Индикатор ColorBears с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VKW_Bands_Modify_Candle
Индикатор VKW_Bands_Modify в свечном виде.
Exp_ColorBears
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorBears.ColorBulls_HTF
Индикатор ColorBulls с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.