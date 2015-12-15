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ColorMETRO_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorMETRO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorMETRO.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorMETRO_HTF
ATR_3XMA_HTF
Индикатор ATR_3XMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.VKW_Bands_Modify
Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера.
METRO_DeMarker
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора DeMarker.Exp_ColorMETRO_DeMarker
Торговая система с использованием индикатора ColorMETRO_DeMarker.