Индикатор Squize_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор AtrRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Эксперт Exp_Loco построен на основе сигналов индикатора Loco.

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера.