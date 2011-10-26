Реальный автор:

igorad

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора RSI (Relative Strength Index). Сам индикатор RSI представлен оранжевым цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Синий цвет облака - сигнал для покупок, розовый - для продаж.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.10.2007.

