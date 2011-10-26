Ставь лайки и следи за новостями
METRO - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3685
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
igorad
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора RSI (Relative Strength Index). Сам индикатор RSI представлен оранжевым цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Синий цвет облака - сигнал для покупок, розовый - для продаж.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.10.2007.
