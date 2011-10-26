CodeBaseРазделы
METRO - индикатор для MetaTrader 5

igorad | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Nikolay Kositsin
3685
(15)
igorad

Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора RSI (Relative Strength Index). Сам индикатор RSI представлен оранжевым цветом, цвет облака меняется в зависимости от направления тренда. Синий цвет облака - сигнал для покупок, розовый - для продаж.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.10.2007.

Индикатор Metro

TSI-Oscillator TSI-Oscillator

Типичный нормированный осциллятор с сигнальной линией.

Modified Optimum Elliptic Filter Modified Optimum Elliptic Filter

Модифицированный эллиптический фильтр из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading"

AFIRMA AFIRMA

Комбинация МА на основе цифрового фильтра и регрессивной скользящей средней.

VHF (Vertical Horizontal Filter) VHF (Vertical Horizontal Filter)

Вертикальный горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter, VHF) показывает, в какой фазе находится рынок: в фазе направленного движения или застоя