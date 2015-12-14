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Exp_Loco - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2122
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_loco.mq5 (6.75 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
loco.mq5 (9.28 KB) просмотр
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Эксперт Exp_Loco построен на основе сигналов индикатора Loco. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета значков индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Loco.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H8:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

Loco_HTF Loco_HTF

Индикатор Loco с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AtrRange_HTF AtrRange_HTF

Индикатор AtrRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

VKW_Bands_Modify VKW_Bands_Modify

Индикатор для определения моментов времени, когда следует размещать отложенные ордера.

ATR_3XMA_HTF ATR_3XMA_HTF

Индикатор ATR_3XMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.