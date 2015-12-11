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Индикаторы

Squize_MA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1814
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Squize_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Squize_MA.mq5.

Рис.1. Индикатор Squize_MA_HTF

Рис.1. Индикатор Squize_MA_HTF

Loco Loco

Простой трендовый индикатор.

Exp_MACD-2 Exp_MACD-2

Эксперт Exp_MACD-2 построен на основе сигналов, снимаемых с индикатора MACD-2.

AtrRange_HTF AtrRange_HTF

Индикатор AtrRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Loco_HTF Loco_HTF

Индикатор Loco с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.