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Индикаторы

Loco - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2632
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

John Smith

Простой трендовый индикатор.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 05.02.2008.

Рис.1. Индикатор Loco

Рис.1. Индикатор Loco

Exp_MACD-2 Exp_MACD-2

Эксперт Exp_MACD-2 построен на основе сигналов, снимаемых с индикатора MACD-2.

MACD-2_HTF MACD-2_HTF

Индикатор MACD-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Squize_MA_HTF Squize_MA_HTF

Индикатор Squize_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AtrRange_HTF AtrRange_HTF

Индикатор AtrRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.