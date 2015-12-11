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Loco - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
John Smith
Простой трендовый индикатор.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 05.02.2008.
Рис.1. Индикатор Loco
Exp_MACD-2
Эксперт Exp_MACD-2 построен на основе сигналов, снимаемых с индикатора MACD-2.MACD-2_HTF
Индикатор MACD-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Squize_MA_HTF
Индикатор Squize_MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.AtrRange_HTF
Индикатор AtrRange с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.