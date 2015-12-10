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MACD-2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор MACD-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора MACD-2.mq5.
Рис.1. Индикатор MACD-2_HTF
AtrRange
Индикатор, определяющий моменты самой низкой волатильности.Exp_AnchoredMomentumCandle
Эксперт Exp_AnchoredMomentumCandle построен на основе сигналов индикатора AnchoredMomentumCandle.
Exp_MACD-2
Эксперт Exp_MACD-2 построен на основе сигналов, снимаемых с индикатора MACD-2.Loco
Простой трендовый индикатор.