AtrRange - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор используется в советнике AtrBreakGrid и демонстрирует принцип его работы.
Для ручной торговли - на часовом графике ждём сигнала (красные или желтые отметки) и выставляем ордера на пробой в обе стороны.
После периодов низкой волатильности, как правило, следует импульс, который нужно использовать. В 50% случаев перед импульсом следует ложный пробой в противоположную сторону, поэтому необходимо предусмотреть возможность развернуться после срабатывания стопа.
