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Exp_AnchoredMomentumCandle - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2161
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_AnchoredMomentumCandle построен на основе сигналов индикатора AnchoredMomentumCandle. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета свечек индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов AnchoredMomentum.ex5 и AnchoredMomentumCandle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H12:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

ColorRMACD_HTF ColorRMACD_HTF

Индикатор ColorRMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

BigBarSound BigBarSound

Индикатор BigBarSound выдает звуковой сигнал при превышении определенного размера свечи.

AtrRange AtrRange

Индикатор, определяющий моменты самой низкой волатильности.

MACD-2_HTF MACD-2_HTF

Индикатор MACD-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.