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ColorRMACD_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorRMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorRMACD.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorRMACD_HTF
BigBarSound
Индикатор BigBarSound выдает звуковой сигнал при превышении определенного размера свечи.MA_Rounding_Channel_HTF
Индикатор MA_Rounding_Channel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_AnchoredMomentumCandle
Эксперт Exp_AnchoredMomentumCandle построен на основе сигналов индикатора AnchoredMomentumCandle.AtrRange
Индикатор, определяющий моменты самой низкой волатильности.