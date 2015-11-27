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Exp_Super_Trend - эксперт для MetaTrader 5
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Торговая система, построенная на сигналах индикатора Super_Trend. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Super_Trend.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H8:
Рис. 2. График результатов тестирования
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Dots.Dots_HTF
Индикатор Dots с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Super_Trend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Background_DotsCandle_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора DotsCandle с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.