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DotsCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Dots в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора Dots соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор DotsCandle
Exp_ColorXCCXCandle
Эксперт Exp_ColorXCCXCandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора ColorXCCXCandle.Super_TrendSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора Super_Trend.