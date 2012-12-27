CodeBaseРазделы
Индикаторы

Predict - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3582
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Ronald Verwer / ROVERCOM

Семафорный, сигнальный индикатор с тремя вариантами сигналов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  24.10.2007. 

Рис.1 Индикатор Predict

