Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов CCI, построенных на Open и Close значениях ценового ряда. Сигналы возникают, когда разница между этими индикаторами меняет знак, то есть в полном соответствии с изменением окраски индикатора CCICandle.

Рис.1. Индикатор CCICandleSign