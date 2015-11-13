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OsMACandleSign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов OsMA, построенных на Open и Close значениях ценового ряда. Сигналы возникают, когда разница между этими индикаторами меняет знак, то есть в полном соответствии с изменением окраски индикатора OsMACandle.
Рис.1. Индикатор OsMACandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов TriX, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.EMVCandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов EMV, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов CCI, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.MomentumCandleSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием двух индикаторов Momentum, построенных на Open и Close значениях ценового ряда.