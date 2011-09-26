Индикатор Свободы Движения (Ease of Movement, EMV) - технический индикатор, используемый для иллюстрации соотношения между скоростью изменения цен и объемом на рынке.



Индикатор Ease of Movement был разработан Ричардом Армсом младшим (Richard W. Arms, Jr.), который известен как автор популярного индикатора Индекс Армса (Arms Index). Индикатор EMV рассчитывается как отношение перемещения средней точки (Midpoint Move) к показателю объема (Объем/ Максимум - Минимум).



Основная формула выглядит следующим образом:

EMV = Midpoint Move/ (Volume/ High-Low)



где:

Midpoint Move = (сегодняшний максимум + сегодняшний минимум)/2 - (вчерашний максимум + вчерашний минимум)/2



Значение индикатора EMV, как правило, сглаживается скользящей средней с периодом усреднения в 14 свечей.



Рост индикатора EMV показывает, что цены выросли на низких объемах и что маленький объем может привести к изменению цен на рынке в ближайшее время. Снижение индикатора EMV - сигнал, что цены упали на низких объемах и что небольшой объем спровоцирует изменения цен в ближайшее время. Значения индикатора EMV около нуля означают "тяжелый рынок", то есть требуется значительный объем, чтобы сдвинуть цены на рынке в ближайшее время.

Большие положительные значения говорят о движении цен вверх при малых объемах. Большие отрицательные цифры показывают, что цена движется вниз при низких объемах.

Сигналы:

Индикатор дает сигнал на покупку, когда EMV перескает нулевую линию и стремится вверх.

Индикатор дает сигнал на продажу, когда EMV падает ниже нулевой линии.

Индикатор показывает, что чем меньше диапазон движения цен и чем "тяжелее" объем, тем меньше свобода движения.



В этом индикаторе метод усреднения можно менять, имея выбор из десяти возможных вариантов:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".