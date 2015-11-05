Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
FatlMacdCandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1980
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор FatlMacd в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом FatlMacd соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Рис.1. Индикатор FatlMacdCandle
FatlMacd_HTF
Индикатор FatlMacd с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.EMV_Histogram
Индикатор Свободы Движения, реализованный в виде цветной гистограммы.
EMVCandle
Индикатор Свободы Движения в свечном виде.EMV_Histogram_HTF
Индикатор EMV_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.