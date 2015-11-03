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Индикаторы

DigitalF-T01_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1668
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор DigitalF-T01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора DigitalF-T01.mq5.

Рис.1. Индикатор DigitalF-T01_HTF

Рис.1. Индикатор DigitalF-T01_HTF

CGOscillatorSign CGOscillatorSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений осциллятора CGOscillator с его сигнальной линией.

ChanellOnParabolic_HTF ChanellOnParabolic_HTF

Индикатор ChanellOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_DigitalF-T01 Exp_DigitalF-T01

Эксперт Exp_DigitalF-T01 со входом при изменении цвета облака индикатора DigitalF-T01.

Интерес (sentiment) Интерес (sentiment)

Это индикатор интереса рынка. Он показывает настроение рынка (sentiment) — бычье или медвежье.