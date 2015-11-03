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DigitalF-T01_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор DigitalF-T01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора DigitalF-T01.mq5.
Рис.1. Индикатор DigitalF-T01_HTF
CGOscillatorSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений осциллятора CGOscillator с его сигнальной линией.ChanellOnParabolic_HTF
Индикатор ChanellOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_DigitalF-T01
Эксперт Exp_DigitalF-T01 со входом при изменении цвета облака индикатора DigitalF-T01.Интерес (sentiment)
Это индикатор интереса рынка. Он показывает настроение рынка (sentiment) — бычье или медвежье.