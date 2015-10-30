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Индикаторы

ColorBullsBearsEyes_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1719
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorBullsBearsEyes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBullsBearsEyes.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorBullsBearsEyes_HTF

Рис.1. Индикатор ColorBullsBearsEyes_HTF

Exp_TriXCandle Exp_TriXCandle

Эксперт Exp_TriXCandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора TriXCandle.

Exp_FrAMACandle Exp_FrAMACandle

Эксперт Exp_FrAMACandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора FrAMACandle.

Exp_CHOWithFlat Exp_CHOWithFlat

Эксперт Exp_CHOWithFlat построен на основе изменения цвета индикатора CHOWithFlat.

SimpleBars_V2 SimpleBars_V2

Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.