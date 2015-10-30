Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorBullsBearsEyes_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1719
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorBullsBearsEyes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorBullsBearsEyes.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorBullsBearsEyes_HTF
Exp_TriXCandle
Эксперт Exp_TriXCandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора TriXCandle.Exp_FrAMACandle
Эксперт Exp_FrAMACandle построен на основе изменения цвета свечек индикатора FrAMACandle.
Exp_CHOWithFlat
Эксперт Exp_CHOWithFlat построен на основе изменения цвета индикатора CHOWithFlat.SimpleBars_V2
Индикатор раскрашивает свечи, ориентируясь на минимумы и максимумы предыдущих баров.