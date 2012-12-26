CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PrevDayAndFloatingPivot - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3183
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

mbkennel

Индикатор Prev Day And Floating Pivot.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com  24.10.2007. 

Рис.1 Индикатор Prev Day And Floating Pivot

Рис.1 Индикатор Prev Day And Floating Pivot 

Renko_v1 Renko_v1

Трендовый индикатор, рисующий границы канала

RoundPrice-Ext RoundPrice-Ext

Очень удобный индикатор для подтверждения любых сигналов входа в рынок

Класс для построения DEMA с использованием кольцевого буфера Класс для построения DEMA с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Двойное Экспоненциальное Скользящее Среднее (Double Exponential Moving Average, DEMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Exp_RD-TrendTrigger Exp_RD-TrendTrigger

Торговая система Exp_RD-TrendTrigger, построеная на основе изменения направления тренда, отображаемого осциллятором RD-TrendTrigger.