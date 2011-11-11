CodeBaseРазделы
Библиотеки

IncADOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incadonarray.mqh (4.64 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_adonarray.mq5 (2.83 KB) просмотр
Класс CADOnArray предназначен для расчета индикатора AD (Accumulation Distribution, A/D) по индикаторным буферам.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с необязательным параметром:

  • int aPeriod - период индикатора. При значении 0 (по умолчанию) индикатор работает точно так же, как встроенный в терминал - рассчитывается по всем барам графика. При любом другом положительном значении для расчета значения на каждом баре графика используется указанное количество баров (принцип скользящей средней).

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
  • double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
  • double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
  • double aDataVolume[] - буфер с данными Volume для расчета индикатора;
  • double aAD[] - буфер с рассчитанным значением.

Дополнительные методы:

  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_ADOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CADOnArray. Файл IncADOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Технический Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема. Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены — чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.

Пример использования класса CADOnArray

