IncADOnArray - библиотека для MetaTrader 5
Класс CADOnArray предназначен для расчета индикатора AD (Accumulation Distribution, A/D) по индикаторным буферам.
Применение:
В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с необязательным параметром:
- int aPeriod - период индикатора. При значении 0 (по умолчанию) индикатор работает точно так же, как встроенный в терминал - рассчитывается по всем барам графика. При любом другом положительном значении для расчета значения на каждом баре графика используется указанное количество баров (принцип скользящей средней).
В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:
- const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
- const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
- double aDataHigh[] - буфер с данными High для расчета индикатора;
- double aDataLow[] - буфер с данными Low для расчета индикатора;
- double aDataClose[] - буфер с данными Close для расчета индикатора;
- double aDataVolume[] - буфер с данными Volume для расчета индикатора;
- double aAD[] - буфер с рассчитанным значением.
Дополнительные методы:
- int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
- string Name() - возвращает строку с именем индикатора.
Файл Test_ADOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CADOnArray. Файл IncADOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).
Технический Индикатор Накопления/Распределения (Accumulation Distribution, A/D) определяется изменением цены и объема. Объем выступает в роли весового коэффициента при изменении цены — чем больше коэффициент (объем), тем значительнее вклад изменения цены (за данный промежуток времени) в значение индикатора.
