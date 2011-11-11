Индикатор ASCtrend_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ASCtrend в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки.

Класс CMomentumOnArray предназначен для расчета значений индикатора Momentum по индикаторному буферу. В качестве примера использования класса прилагается индикатор Test_MomentumOnArray.

Индикатор Parabolic_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Color_Parabolic на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Импульсный индикатор Trinity-Impulse показывает входы в позиции и боковой флет, когда лучше не входить.