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LeManChanel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор LeManChanel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора LeManChanel.mq5.
Рис.1. Индикатор LeManChanel_HTF
dynamix
Индикатор строит веер скользящих средних и по каждой из них вычисляет ускорение/замедление, это дает возможность увидеть затухание тренда и момент его смены.Laguerre_ROC_HTF
Индикатор Laguerre_ROC с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Laguerre_ADX_Histogram
Разница индикаторов Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде цветной гистограммыLaguerre_ADX
Индикаторы Laguerre_PlusDi и Laguerre_MinusDi в одном окне в виде облака