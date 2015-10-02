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Exp_XDerivative - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1768
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Experts\
exp_xderivative.mq5 (7.91 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
xderivative.mq5 (7.09 KB) просмотр
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Эксперт Exp_XDerivative построен на основе изменения направления движения осциллятора XDerivative. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XDerivative.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

Exp_TEMA_CUSTOM Exp_TEMA_CUSTOM

Эксперт Exp_TEMA_CUSTOM построен на основе изменения направления движения индикатора TEMA_CUSTOM.

id_digits_object id_digits_object

Показывает количество десятичных знаков (количество знаков в дробной части), время и отметки точек привязок графических объектов.

KRI_HTF KRI_HTF

Индикатор KRI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SlopeDirectionLine_HTF_Signal SlopeDirectionLine_HTF_Signal

Индикатор SlopeDirectionLine_HTF_Signal выводит направление тренда с трех баров индикатора SlopeDirectionLine в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.