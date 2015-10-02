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Индикаторы

KRI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1668
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор KRI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора KRI.mq5.

Рис.1. Индикатор KRI_HTF

Рис.1. Индикатор KRI_HTF

Exp_XDerivative Exp_XDerivative

Эксперт Exp_XDerivative построен на основе изменения направления движения осциллятора XDerivative.

Exp_TEMA_CUSTOM Exp_TEMA_CUSTOM

Эксперт Exp_TEMA_CUSTOM построен на основе изменения направления движения индикатора TEMA_CUSTOM.

SlopeDirectionLine_HTF_Signal SlopeDirectionLine_HTF_Signal

Индикатор SlopeDirectionLine_HTF_Signal выводит направление тренда с трех баров индикатора SlopeDirectionLine в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.

XKRI_Histogram XKRI_Histogram

Сглаженный осциллятор KRI, выполненный в виде цветной гистограммы.