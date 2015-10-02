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KRI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор KRI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора KRI.mq5.
Рис.1. Индикатор KRI_HTF
Exp_XDerivative
Эксперт Exp_XDerivative построен на основе изменения направления движения осциллятора XDerivative.Exp_TEMA_CUSTOM
Эксперт Exp_TEMA_CUSTOM построен на основе изменения направления движения индикатора TEMA_CUSTOM.
SlopeDirectionLine_HTF_Signal
Индикатор SlopeDirectionLine_HTF_Signal выводит направление тренда с трех баров индикатора SlopeDirectionLine в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.XKRI_Histogram
Сглаженный осциллятор KRI, выполненный в виде цветной гистограммы.