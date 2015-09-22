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ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorSchaffJCCXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JCCX.mq5 и ColorSchaffJCCXTrendCycle.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF
Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJCCXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.GlobalVariable
Этот советник демонстрирует пример работы с глобальными переменными. Задача советника: сохранить результат расчетов в глобальную переменную, а при новой инициализации получить значение глобальной переменной.
Индикатор ColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJCCX с десяти разных таймфреймов.KAGI-1_HTF
Индикатор KAGI-1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.