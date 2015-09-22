Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJCCXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.

Этот советник демонстрирует пример работы с глобальными переменными. Задача советника: сохранить результат расчетов в глобальную переменную, а при новой инициализации получить значение глобальной переменной.