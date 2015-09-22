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Индикаторы

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1450
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorSchaffJCCXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов JCCX.mq5 и ColorSchaffJCCXTrendCycle.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

Рис.1. Индикатор ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle

Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJCCXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности.

GlobalVariable GlobalVariable

Этот советник демонстрирует пример работы с глобальными переменными. Задача советника: сохранить результат расчетов в глобальную переменную, а при новой инициализации получить значение глобальной переменной.

ColorZerolagJCCXTrend_x10 ColorZerolagJCCXTrend_x10

Индикатор ColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJCCX с десяти разных таймфреймов.

KAGI-1_HTF KAGI-1_HTF

Индикатор KAGI-1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.