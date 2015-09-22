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Советники

Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1437
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJCCXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой уровня.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JCCX.ex5 и ColorSchaffJCCXTrendCycle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPUSD H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

GlobalVariable GlobalVariable

Этот советник демонстрирует пример работы с глобальными переменными. Задача советника: сохранить результат расчетов в глобальную переменную, а при новой инициализации получить значение глобальной переменной.

ColorSchaffJCCXTrendCycle ColorSchaffJCCXTrendCycle

Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами JCCX.

ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF ColorSchaffJCCXTrendCycle_HTF

Индикатор ColorSchaffJCCXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagJCCXTrend_x10 ColorZerolagJCCXTrend_x10

Индикатор ColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJCCX с десяти разных таймфреймов.