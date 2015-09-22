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Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffJCCXTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой уровня.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов JCCX.ex5 и ColorSchaffJCCXTrendCycle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPUSD H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Этот советник демонстрирует пример работы с глобальными переменными. Задача советника: сохранить результат расчетов в глобальную переменную, а при новой инициализации получить значение глобальной переменной.ColorSchaffJCCXTrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами JCCX.
Индикатор ColorSchaffJCCXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagJCCXTrend_x10
Индикатор ColorZerolagJCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagJCCX с десяти разных таймфреймов.