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JMomentum_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор JMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора JMomentum.mq5.
Рис.1. Индикатор JMomentum_HTF
ColorSchaffJJRSXTrendCycle
Индикатор Schaff Trend Cycle, построенный на разности между двумя разнопериодными осцилляторами JJRSX.ColorZerolagJJRSX
Этот аналог осциллятора JJRSX формирует свои показания, используя пять индикаторов JJRSX.
ColorZerolagJJRSX_HTF
Индикатор ColorZerolagJJRSX с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorSchaffJJRSXTrendCycle_HTF
Индикатор ColorSchaffJJRSXTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.