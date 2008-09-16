CodeBaseРазделы
Индикаторы

Decema - индикатор для MetaTrader 4

Еще одна вариация скользящей средней.

Входные параметры:

extern   int      MA_Period                 =15;
extern   int      MA_Price                  =PRICE_CLOSE;

Decema

