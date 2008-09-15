CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор свечных комбинаций.( Японские свечи) - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Свечные комбинации взяты из книги Элдера "Японские свечи".

Данный индикатор указывает на следующие свечные комбинации:

- "повешенный или молот", код символа 108, цвет DimGray.

- "бычье поглощение", код символа 110, цвет Red . Указывает на бычий тренд.

- "медвежье поглощение", код символа 110, цвет Lime . Указывает на медвежий тренд.

- "завеса из темных облаков", код символа 116, цвет Lime . Указывает на медвежий тренд.

- "просвет в облаках", код символа 116, цвет Red . Указывает на бычий тренд.

- "додж", код символа 174, цвет Indigo . Используеться в сочетании с другими комбинациями.

Для удобства если навести курсор на символ и подождать несколько секунд, появляеться всплывающее окно с указанием наименования

объекта, в нем и заложено описание свечной комбинации.

Важно ! При использовании свечной комбинации дождаться подтверждающих или усиливающих сигналов.

Например: Если "повешенный" появился после ярко выраженной восходяще тенденции, то подтверждением оного является цена открытия

следующей свечи составляющая ценовой разрыв в низ относительно цены закрытия "повешенного" и т.д....

