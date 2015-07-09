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ColorTSI-Oscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorTSI-Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorTSI-Oscillator.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorTSI-Oscillator_HTF
Индикатор MultiColorStepXCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorStepXCCX с десяти различных таймфреймов.ColorStepXCCXTrend_x10
Индикатор ColorStepXCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorStepXCCX с десяти разных таймфреймов.
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTrend_CF.TSI-OscillatorSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTSI-Oscillator.