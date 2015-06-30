Смотри, как бесплатно скачать роботов
ColorJLaguerre_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1999
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorJLaguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorJLaguerre.mq5.
Рис.1. Индикатор ColorJLaguerre_HTF
ColorZerolagX10MA
Этот аналог скользящей средней формирует свои показания, используя десять скользящих средних.ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
Индикатор ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти разных таймфреймов.
ColorJMomentum_HTF
Индикатор ColorJMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Gaps
Индикатор ценовых разрывов между закрытием предыдущей свечи и открытием текущей (нулевой).