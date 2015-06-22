Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ColorZerolagRSIOSMA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1590
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_ColorZerolagRSIOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagRSIOSMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения осциллятора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagRSIOSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор BollingerBands_b с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorZerolagRSIOSMA
Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagRSI, представленная цветной гистограммой.
Индикатор ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagTriXOSMA с десяти разных таймфреймов.MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10
Индикатор MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagTriXOSMA с десяти различных таймфреймов.