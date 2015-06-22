CodeBaseРазделы
Exp_ColorZerolagRSIOSMA - эксперт для MetaTrader 5

Эксперт Exp_ColorZerolagRSIOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagRSIOSMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения осциллятора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagRSIOSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

BollingerBands_b_HTF BollingerBands_b_HTF

Индикатор BollingerBands_b с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagRSIOSMA ColorZerolagRSIOSMA

Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagRSI, представленная цветной гистограммой.

ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 ColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Индикатор ColorZerolagTriXOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagTriXOSMA с десяти разных таймфреймов.

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

Индикатор MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagTriXOSMA с десяти различных таймфреймов.