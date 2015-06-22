Эксперт Exp_ColorZerolagRSIOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagRSIOSMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения осциллятора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagRSIOSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования