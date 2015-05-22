Индикатор MultiChandelierStops_v1Trend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом положение индикатора ChandelierStops_v1 с десяти различных таймфреймов.

Индикатор строит две линии, которые отображают разность двух валют, полученную из трех валютных пар.

Shifted Moving Average позволяет сдвигать скользящую среднюю по вертикали и по горизонтали.