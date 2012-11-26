CodeBaseРазделы
Exp_XRVI - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2288
(17)
exp_xrvi.mq5 (7.89 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
tradealgorithms.mqh (68.33 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
xrvi.mq5 (9 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Торговая система с использованием индикатора XRVI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора с его сигнальной линией.

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированных файла индикатора XRVI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

