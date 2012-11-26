Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_XRVI - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2288
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговая система с использованием индикатора XRVI. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение осциллятора с его сигнальной линией.
Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированных файла индикатора XRVI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на XAUUSD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Этот индикатор отображает дневное изменение цены выраженное в процентах для четырёх, выбранных финансовых инструментов.Flat-Trend
Индикатор для определения тренда и флэта.
Принцип этого индикатора основан на осцилляторе RSI при использовании дивергенции и конвергенции.RSI_MA_LevelSignal
Индикатор из сериии "Помощники трейдера" на двух мувингах и RSI