Индикаторы

BullsBearsEyes_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1625
(15)
Индикатор BullsBearsEyes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BullsBearsEyes.mq5.

Рис.1. Индикатор BullsBearsEyes_HTF

