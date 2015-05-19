Смотри, как бесплатно скачать роботов
BullsBearsEyes_HTF - индикатор для MetaTrader 5
1625
Индикатор BullsBearsEyes с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BullsBearsEyes.mq5.
Рис.1. Индикатор BullsBearsEyes_HTF
