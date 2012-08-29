Реальный автор:

andreybs

Индикатор предназначен для определения опорных цен текущего состояния рынка. Это необходимо для отделения флэтовых состояний рынка.

В основе индикатора используется фрактальное сглаживание (известное как FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/) с дискретным фильтром, отсекающем незначительные колебания уровня цены, когда относительное боковое движение в заданном интервале не превышает квадрат размерности интервала.

Рис.1 Индикатор AML

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.06.2011.