AML Adaptive Market Level - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
andreybs
Индикатор предназначен для определения опорных цен текущего состояния рынка. Это необходимо для отделения флэтовых состояний рынка.
В основе индикатора используется фрактальное сглаживание (известное как FRAMA http://kroufr.ru/content/view/6138/81/) с дискретным фильтром, отсекающем незначительные колебания уровня цены, когда относительное боковое движение в заданном интервале не превышает квадрат размерности интервала.
Рис.1 Индикатор AML
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.06.2011.
