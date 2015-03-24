CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Ozymandias_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2342
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Ozymandias с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;   // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Ozymandias.mq5.

Рис.1. Индикатор Ozymandias_HTF

Рис.1. Индикатор Ozymandias_HTF

Ozymandias_v2_HTF Ozymandias_v2_HTF

Индикатор Ozymandias_v2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ForexProfitBoost_2nb ForexProfitBoost_2nb

Трендовый индикатор на основе двух скользящих средних и полос Боллинджера, выполненный в виде цветной гистограммы.

Exp_Simple_Trading_System Exp_Simple_Trading_System

Эксперт построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора Simple Trading System.

FATL-SATL_Balance_HTF FATL-SATL_Balance_HTF

Индикатор FATL-SATL_Balance с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.