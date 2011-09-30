CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Hull Moving Average (HMA) - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
13523
Рейтинг:
(50)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скользящая средняя Хала (Hull Moving Average, HMA), меняющая цвет. HMA служит для выявления входа и выхода из рынка.

Работает индикатор очень просто: как цена пошла вверх, линия индикатора окрашивается в фиолетовый цвет, а если вниз, то перекрашивается в красный.

Окраска индикатора может меняться на текущем баре, поэтому основной функцией индикатора является не его цвет, а положение цены. Если цена находится ниже линии индикатора, значит, имеет место тенденция к падению цены, а если цена находится выше линии индикатора, значит, наблюдается тенденция к росту цены.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Скользящая средняя Хала (Hull Moving Average)

Скользящая средняя Хала (Hull Moving Average)

CG Oscillator CG Oscillator

Пересечение основной и сигнальной линий осциллятора CG Oscillator показывает сигналы на покупку и продажу.

CyberCycle CyberCycle

Высокочастотный фильтр Cyber Cycle.

Fisher Cyber Cycle Fisher Cyber Cycle

Fisher Cyber Cycle - это осциллятор, значения которого получаются обратным преобразованием Фишера (Inverse Fisher Transform) значений пользовательского индикатора Cyber Cycle.

i-Regression Channel i-Regression Channel

Индикатор i-Regression Channel строит канал регрессии.