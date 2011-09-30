Ставь лайки и следи за новостями
Hull Moving Average (HMA) - индикатор для MetaTrader 5
Скользящая средняя Хала (Hull Moving Average, HMA), меняющая цвет. HMA служит для выявления входа и выхода из рынка.
Работает индикатор очень просто: как цена пошла вверх, линия индикатора окрашивается в фиолетовый цвет, а если вниз, то перекрашивается в красный.
Окраска индикатора может меняться на текущем баре, поэтому основной функцией индикатора является не его цвет, а положение цены. Если цена находится ниже линии индикатора, значит, имеет место тенденция к падению цены, а если цена находится выше линии индикатора, значит, наблюдается тенденция к росту цены.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Скользящая средняя Хала (Hull Moving Average)
