CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XCCX_StDev - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2067
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор XCCX с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора XCCX больше значения входного параметра dK, то на скользящей средней появляется цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.

input double dK=2.0;  // Коэффициент для квадратичного фильтра

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XCCX_StDev

Рис.1. Индикатор XCCX_StDev

Ozymandias_StDev Ozymandias_StDev

Индикатор Ozymandias с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Bezier_StDev Bezier_StDev

Индикатор Bezier с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal ForexProfitBoost_2nb_HTF_Signal

Индикатор выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора ForexProfitBoost_2nbSign.

HullTrendOSMA HullTrendOSMA

Трендовый индикатор, выполненный в виде цветной гистограммы усредненной разности между скользящей средней Хала и ее усреднения.