XCCX_StDev - индикатор для MetaTrader 5
- 2067
Индикатор XCCX с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.
Если стандартное отклонение индикатора XCCX больше значения входного параметра dK, то на скользящей средней появляется цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.
input double dK=2.0; // Коэффициент для квадратичного фильтра
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XCCX_StDev
