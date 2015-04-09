Индикатор XCCX с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.

Если стандартное отклонение индикатора XCCX больше значения входного параметра dK, то на скользящей средней появляется цветная точка с цветом, соответствующем направлению действующего тренда.

input double dK= 2.0 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XCCX_StDev