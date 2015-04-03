Смотри, как бесплатно скачать роботов
AdaptiveRVI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
1888
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор AdaptiveRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов AdaptiveRVI.mq5 и CyclePeriod.mq5.
Рис.1. Индикаторы AdaptiveRVI_HTF и AdaptiveRVI_Cloud_HTF
