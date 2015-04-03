Индикатор AdaptiveRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов AdaptiveRVI.mq5 и CyclePeriod.mq5.

Рис.1. Индикаторы AdaptiveRVI_HTF и AdaptiveRVI_Cloud_HTF