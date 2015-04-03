CodeBaseРазделы
AdaptiveRVI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор AdaptiveRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикаторов AdaptiveRVI.mq5 и CyclePeriod.mq5.

Рис.1. Индикаторы AdaptiveRVI_HTF и AdaptiveRVI_Cloud_HTF

NRatio_HTF_Signal NRatio_HTF_Signal

Индикатор NRatio_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRatioSign.

AFL_Winner_Cloud_HTF AFL_Winner_Cloud_HTF

Индикатор AFL_Winner с возможностью изменения таймфрейма.

AdaptiveRVISign AdaptiveRVISign

Семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечениях основной и сигнальной линий осциллятора AdaptiveRVI.

AdaptiveCyberCycleSign AdaptiveCyberCycleSign

Семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечениях основной и сигнальной линий осциллятора AdaptiveCyberCycle.